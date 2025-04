Primi sette concorrenti di The Couple: l’annuncio ufficiale

A meno di una settimana dall’inizio di “The Couple,” sono stati ufficializzati alcuni concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra i partecipanti ci sono Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, e Jasmine Carrisi, che potrebbe partecipare con il suo ex fidanzato e attuale migliore amico, Pierangelo Greco. Attualmente, quindi, sono quattro delle otto coppie già note.

Manila Nazzaro ha recentemente condiviso la sua esperienza in un’intervista a Verissimo, parlando dell’incontro con Stefano e del loro desiderio di avere un figlio. Ha descritto il loro primo incontro come un colpo di fulmine e ha raccontato come le loro vite siano state stravolte dall’amore. Anche se si sentono una famiglia, Manila ha espresso il dispiacere di non essere ancora riuscita a realizzare il sogno di diventare madre. Nonostante tutto, mantiene la speranza, anche se ci sono momenti di demoralizzazione.

D’altra parte, Jasmine Carrisi ha parlato del suo rapporto con il padre durante un’intervista dalla Toffanin, rivelando che lui è molto aperto e rispetta i suoi spazi. Ha anche spiegato che il padre si interessa della sua vita nei social e nella musica, anche se non è particolarmente tecnologico. Jasmine ha espresso il desiderio di intraprendere una carriera televisiva, pur mantenendo la musica come la sua prima passione. Il cast di “The Couple” promette di riservare molte sorprese e dinamiche interessanti.