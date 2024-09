Primi PC Copilot+ a prezzo accessibile in arrivo? Qualcomm ci sta pensando!

Solo pochi giorni fa, Qualcomm ha lanciato un nuovo Snapdragon X Plus in sordina, senza alcun comunicato ufficiale. A quanto pare, però, l’azienda potrebbe rifarsi all’IFA di Berlino, dove è prevista la presentazione di un altro Snapdragon X Plus a basso prezzo. I PC Copilot+ accessibili a tutti stanno arrivando?

Come vi abbiamo spiegato già qualche settimana fa, il rapporto qualità-prezzo dello Snapdragon X Elite non è dei migliori: il chip è senza dubbio potente e i suoi consumi sono decisamente bassi, ma per provare il primo SoC per PC realizzato da Qualcomm occorre spendere almeno 1.200-1.500 Euro e acquistare uno dei (pochi) PC Copilot+ di fascia alta disponibili sul mercato. A quanto pare, lo Snapdragon X Plus in arrivo all’IFA si focalizzerà su un segmento completamente diverso del mercato, quello da 800 Euro o meno.

Il leaker EVLeaks, anche noto come Evan Blass, ha riportato su X che la CPU che verrà lanciata durante la kermesse berlinese (che, lo ricordiamo, si terrà tra il 6 e il 10 settembre) sarà dotata di una CPU octa-core, contro i 10 Core delle configurazioni top di gamma dello Snapdragon X Plus e i 12 dello Snapdragon X Elite. Ovviamente, tutti e otto i Core avranno architettura Oryon appositamente sviluppata da Qualcomm.

Secondo il portale GSMArena, il nuovo chip offrirà frequenze in boost fino a 3,40 GHz sul singolo Core e fino a 3,20 GHz su tutti i Core. Inoltre, la GPU del nuovo Snapdragon X Plus avrà una potenza pari a 1,7 TFLOPs, contro i 3,8 TFLOPs della grafica Adreno degli altri SoC Qualcomm per laptop degli scorsi mesi. La memoria cache del chip sarà pari a 30 MB (contro i 42 degli Snapdragon X Plus già sul mercato), mentre ci sarà il supporto per le RAM LPDDR5x e per un massimo di tre monitor esterni con risoluzione Ultra HD a 60 Hz – gli altri SoC Qualcomm, invece, sono compatibili con display 4K fino a 120 Hz.

Non cambierà invece la NPU, che resterà la Qualcomm Hexagon da 45 TOPs già vista su Snapdragon X Plus e X Elite negli scorsi mesi. Infine, il SoC supporterà il Wi-Fi 7 e il 5G. I primi laptop dotati di questo chip “entry-level” dovrebbero arrivare sul mercato dopo l’IFA di Berlino, nell’ultimo trimestre del 2024.