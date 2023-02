Primi laptop con GPU GeForce RTX Serie 40

Nvidia ha annunciato la disponibilità dei laptop Nvidia Studio con GPU GeForce RTX serie 40 ideati per i creator, a partire dallo Stealth 17 Studio di MSI e dal Razer Blade 18, entrambi dotati di GPU GeForce RTX 4090 per laptop. Questi prodotti vengono lanciati insieme ai nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, progettati per i gamer. Annunciati in occasione del CES 2023, i laptop basati su RTX serie 40 sono tre volte più efficienti dei laptop di punta della precedente generazione grazie all’architettura Nvidia Ada Lovelace e alle tecnologie Max-Q di quinta generazione, che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo.

In aggiunta, Nvidia rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready Driver che sblocca il potenziale dei laptop GeForce RTX Serie 40, a partire dai modelli GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080 lanciati oggi. Questo driver supporta anche gli aggiornamenti DLSS per Hello Neighbor 2 e Perish e l’aggiunta di Nvidia Reflex a World of Warcraft. Perish è in uscita e i giocatori di GeForce RTX possono accelerare le prestazioni con DLSS 3 e DLSS 2, migliorare l’azione con riflessi e ombre in ray-tracing e ridurre al minimo la latenza del sistema per una ripresa più reattiva. Il 17 febbraio, arriverà un nuovo aggiornamento per Hello Neighbor 2 portando il supporto per il DLSS 2, riflessi ray-tracing, ombre ray-tracing e illuminazione globale ray-tracing RTXGI. Il programma Game Ready Driver di Nvidia è stato progettato come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release.