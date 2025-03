Primi indagati per il crollo della Vela di Scampia

Oggi, 28 febbraio, sono stati iscritti nel registro degli indagati i nomi di una decina di funzionari comunali in relazione al crollo della Vela Celeste di Scampia. L’inchiesta della Procura di Napoli ipotizza reati quali crollo colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. L’incidente, avvenuto il 22 luglio 2024 poco dopo le 22:30, ha causato la morte di tre persone e ha lasciato 11 feriti, tra cui sette bambini.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, in collaborazione con la Procura e la Corte dei Conti, si sono focalizzate sulle responsabilità legate alla mancanza di manutenzione dell’edificio e sul fatto che non sia stato effettuato lo sgombero degli abitanti. Attualmente, non risultano indagati politici nel caso.