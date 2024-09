Primi esami hanno escluso l’infarto

Francesca Carocci, un’attrice di 28 anni, è morta il 28 febbraio 2024 a causa di un infarto. Tuttavia, l’Aurelia Hospital ha dichiarato che gli esami effettuati al pronto soccorso quel giorno hanno escluso una diagnosi di infarto miocardico acuto. Alla luce di questa situazione, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, a seguito della denuncia da parte dei familiari.

Secondo una nota dell’ospedale, Carocci si è presentata al pronto soccorso con forti dolori al petto e, dopo un accurato passaggio di esami clinici, è stata dimessa con una prescrizione di antidolorifici. La struttura ha espresso il proprio cordoglio per la sua morte, ma ha ritenuto necessario chiarire alcuni punti in risposta alle notizie di stampa. Seppur trattata con la terapia già assunta precedentemente a casa, i medici hanno affermato che tale terapia non poteva mascherare i sintomi di un eventuale infarto.

Due giorni dopo la dimissione, Carocci è tornata nuovamente in pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio e, nonostante gli sforzi per rianimarla, è deceduta. L’ospedale ha richiesto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Tuttavia, i rappresentanti della struttura hanno sottolineato di non essere stati coinvolti nell’autopsia e di non conoscere i risultati dell’esame, mentre hanno contestato le informazioni pubblicate dalla stampa riguardo alle valutazioni del medico legale incaricato dalla Procura.

L’indagine si svolge in un contesto di crescente attenzione alle pratiche ospedaliere e alle responsabilità mediche, in particolare riguardo alla diagnosi e cura tempestiva di condizioni critiche come l’infarto. La vicenda sottolinea l’importanza della comunicazione tra pazienti e personale medico e quelli che possono risultare errori nella gestione clinica, soprattutto in situazioni di emergenza. La morte di Francesca Carocci ha destato un forte impatto emotivo e ha sollevato interrogativi sulla qualità della cura ricevuta, accentuando le preoccupazioni su come si affrontano i rischi associati a sintomi gravi nel contesto sanitario.