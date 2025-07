Prime Video svela le novità della stagione: ecco cosa arriva

Prime Video si prepara a lanciare una serie di nuovi contenuti per la prossima stagione, sotto la guida di Nicole Morganti, Head of Local Originals Southern Europe. Morganti ha annunciato l’inclusione di produzioni rivolte principalmente ai giovani, in particolare grazie a un’offerta del 50% di sconto per gli abbonamenti a Prime per i ragazzi tra i 18 e i 22 anni in Italia.

Tra le novità spicca “Love me, Love Me – Cuori magnetici”, un film young adult diretto dal regista Roger Kumble, noto per la saga “After”. Ispirato a un romanzo popolare su Wattpad, il film racconta storie di segreti e relazioni in una scuola d’élite, e rappresenta il primo di una trilogia. Accanto ad esso, si avvia la produzione di “Non è un Paese per single”, un adattamento del bestseller di Felicia Kingsley, interpretato da Matilde Gioli.

La programmazione include anche temi più audaci come il sesso, con il sequel “Ancora più sexy”, che segue le disavventure di un personaggio interpretato da Diana Del Bufalo. La serie “LOL – Chi ride è fuori” continuerà ad attrarre i giovani, affiancata dal nuovo programma “Red Carpet”, condotto da Alessia Marcuzzi.

In aggiunta, Prime Video esplora il genere reality, presentando “The Traitors Italia”, un gioco di strategia con volti noti, tra cui Michela Andreozzi e Rocco Tanica. Inoltre, il gruppo comico The Jackal sarà protagonista in “Holiday Crush”, una parodia di reality show.

Ultimo ma non meno importante, a ottobre debutterà “Roast in Peace”, un format che omaggia figure celebri attraverso il comico Michela Giraud e vari amici del mondo dello spettacolo.