Prime Video svela i nuovi show: gossip e sport da non perdere

Prime Video si prepara a un autunno ricco di novità, svelando i suoi palinsesti durante un evento al cinema Barberini di Roma. In questa stagione, gli abbonati potranno godere non solo di programmi di intrattenimento, ma anche della NBA, che si aggiunge alla già amata UEFA Champions League.

Tra le produzioni in arrivo, spicca “R.I.P. – Roast in Peace”, un game show in cui comici come Stefano Rapone ed Edoardo Ferrario si sfideranno a colpi di battute su personaggi noti tra cui Roberto Saviano e Francesco Totti. A partire dal 24 settembre, debutterà la serie “Hotel Costiera” con Jesse Williams nel cast, affiancato da volti noti come Tommaso Ragno e Maria Chiara Giannetta.

Un altro titolo atteso è “Love me, Love me – Cuori magnetici”, una teen rom-com diretta da Roger Kumble e basata su un libro di Stefania S., prevista per il 2026. Inoltre, “Italian Postcards”, diretto da Jessica Yu e girato in Sicilia, vi porterà nel mondo di un’ereditiera viziata.

Non mancherà il film “Il ministero dell’amore”, frutto della creatività degli autori di Boris, con Pif protagonista di una commedia politica. A novembre, il pubblico potrà assistere a “Natale senza babbo”, una commedia natalizia con star come Alessandro Gassmann e Diego Abatantuono.

Infine, i fan dello sport possono prepararsi a seguire 87 partite della NBA nella stagione regolare, oltre ai play-in e a un terzo dei play-off, in un accordo che durerà per sei anni. Con tutte queste novità, l’autunno promesso da Prime Video si preannuncia davvero imperdibile!