Prime Video supera Netflix: il dominio dello streaming in Italia

Prime Video ha conquistato il primo posto tra i servizi di streaming in Italia, raggiungendo il 26% di quota di mercato nel terzo trimestre, sorpassando così Netflix, che si ferma al 25%. Nonostante un leggero calo di un punto percentuale rispetto ai dati precedenti di JustWatch, Amazon ha consolidato la sua leadership nel paese. Disney+ occupa la terza posizione con una crescita al 19%.

Altri servizi mostrano dinamiche diverse: Apple TV+ ha guadagnato due punti arrivando all’8%, superando NOW, che rimane ferma al 6%. Paramount+ è cresciuta di un punto, toccando il 5%, e si posiziona allo stesso livello di Infinity+. discovery+ e MUBI mantengono le loro percentuali, rispettivamente al 2% e 1%.

Il panorama delle piattaforme di streaming in Italia mostra una certa frammentazione ma anche una continua evoluzione, influenzata dalle strategie relative alle produzioni esclusive.

A livello internazionale, la competizione tra Netflix e Prime Video varia da paese a paese. Netflix è ancora in cima in Regno Unito, Francia, Australia e Spagna, mentre Prime Video guida in Germania, Canada, Brasile e Stati Uniti. Disney+ si conferma terza in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, dove ha raggiunto Prime Video con il 23%. Negli Stati Uniti, Disney+ rimane dietro a Netflix e Prime Video, dopo aver superato HBO Max in precedenti rilevazioni.