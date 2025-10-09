19.4 C
Prime Video supera Netflix e conquista il mercato italiano

Il mercato dello streaming in Italia sta attraversando una fase di crescita e trasformazione. Recenti dati di JustWatch mostrano che Prime Video ha superato Netflix, conquistando la prima posizione con una quota del 26% contro il 25% del rivale. Questo sorpasso, sebbene minimo, rappresenta un cambiamento significativo nella competitività del settore.

Prime Video ha saputo mantenere l’interesse degli utenti grazie a un’offerta diversificata che include film, serie TV, sport e produzioni originali italiane. Nel frattempo, Netflix ha registrato un calo dell’2% rispetto al trimestre precedente, mostrando segnali di assestamento dopo un lungo periodo di predominio. La crescente concorrenza e l’aumento dei prezzi degli abbonamenti hanno reso il mercato più competitivo, spingendo gli utenti a valutare attentamente la qualità e il valore dei contenuti.

In terza posizione si conferma Disney+, stabile al 19%, sostenuta dal successo delle nuove produzioni Marvel e Pixar, oltre a contenuti originali per il pubblico europeo. Apple TV+ ha ottenuto un incremento consistente, salendo all’8% grazie a titoli ben accolti dalla critica.

Rispetto al trimestre precedente, sia Prime Video che Netflix hanno registrato una lieve flessione, ma Prime Video mantiene il primato. Disney+ continua a crescere, mentre piattaforme come Paramount+ e Infinity+ mostrano segni di espansione.

A livello internazionale, il duello tra Netflix e Prime Video prosegue, presentando dinamiche diverse nei vari paesi. Negli Stati Uniti, i due rivali sono quasi appaiati, con Prime Video in leggero aumento.

Il mercato italiano conferma una frammentazione crescente, con una varietà di servizi in competizione, e i marketplace digitali giocano un ruolo chiave nel rafforzare la visibilità delle piattaforme emergenti. La qualità dei contenuti e l’innovazione restano fondamentali per attrarre un pubblico sempre più esigente.

