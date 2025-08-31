Prime Video sorprende l’Italia con nuove uscite imperdibili

A settembre 2025, Prime Video presenterà numerosi nuovi contenuti che faranno dimenticare le vacanze. Tra le uscite, troveremo la serie “The Runarounds”, il film “Ice Road – La vendetta” con Liam Neeson, il reality “Holiday Crush” condotto dai The Jackal, lo show culinario “Dish It Out” con Tilly Ramsay, la serie sudcoreana “La regina dell’autostima”, il thriller “The Girlfriend”, le stagioni di “Helluva Boss”, il medical drama messicano “Ogni minuto conta”, la seconda stagione di “Gen V” e il crime “Hotel Costiera”.

La serie “The Runarounds”, in uscita il 1 settembre, segue un gruppo di neodiplomati che forma una band rock a Wilmington, affrontando sfide e avventure durante l’estate. “Ice Road – La vendetta” sarà disponibile dal 3 settembre e narra le disavventure di un camionista incaricato di spargere le ceneri del fratello sull’Everest, mentre “Holiday Crush”, in arrivo il 4 settembre, offrirà un commento ironico sulle avventure di un gruppo di ragazzi in viaggio da sogno, con la presenza dei The Jackal.

“Dish It Out” debutterà il 5 settembre e vedrà Tilly Ramsay esplorare tendenze culinarie con ospiti speciali. La serie sudcoreana “La regina dell’autostima”, prevista per il 6 settembre, racconterà le avventure di una truffatrice intelligente. Il thriller “The Girlfriend”, in streaming dal 10 settembre, esplorerà dinamiche familiari complicate.

Il 10 settembre debutteranno anche le stagioni di “Helluva Boss”, seguite il 12 settembre dalla seconda stagione di “Ogni minuto conta”. Infine, “Hotel Costiera”, in uscita il 24 settembre, porterà il pubblico in un lussuoso hotel sulla costa di Positano, dove un ex marine è alla ricerca della figlia scomparsa del proprietario.