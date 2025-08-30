26.6 C
Prime Video: Novità imperdibili da non perdere questo weekend

Da StraNotizie
Siamo giunti alla fine di agosto e per questo weekend prima di settembre ci sono numerosi titoli imperdibili su Prime Video. Tra le novità, spiccano la quarta e ultima stagione di “Upload”, i primi tre episodi del prequel “The Terminal List: Lupo Nero” e l’ottavo episodio di “L’Estate nei tuoi occhi”. Inoltre, sono disponibili il film per famiglie “Paddington in Perù” e il thriller “The Collective”. Non dimenticate che avrete anche l’ultima occasione di vedere molti film in scadenza nel catalogo.

“Upload 4” è una serie di fantascienza e satira che conclude la sua trama con quattro episodi. L’intelligenza artificiale prende una piega oscura, mettendo a repentaglio Lakeview e il mondo. I protagonisti dovranno collaborare per affrontare le sfide e salvare l’umanità.

“The Terminal List: Lupo Nero” è un’azione che segue Ben Edwards, un ex Navy SEAL che si immerge nel mondo delle operazioni della CIA. La serie esplora il lato oscuro della guerra e il costo umano delle operazioni clandestine.

L’ottavo episodio di “L’estate nei tuoi occhi” si intitola “L’ultimo bacio” e si svolge durante il giorno delle nozze tra Belly e Jeremiah, con una confessione di Conrad che potrebbe cambiare tutto.

Altri film in arrivo includono “Paddington in Perù”, dove l’orsetto intraprende un’avventura in Amazzonia, e “The Collective”, che racconta di un gruppo di sicari in lotta contro il traffico di esseri umani.

Infine, tanti classici come “L’armata delle tenebre”, “La donna del tenente francese” e “Febbre da cavallo” stanno per scadere e non dovreste perderli!

