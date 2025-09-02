Prime Video: Le nuove serie TV da non perdere in Italia

Se siete alla ricerca di una nuova serie TV, Prime Video offre una vasta selezione. Per aiutarvi a orientavi nel ricco catalogo della piattaforma, ecco alcuni titoli da prendere in considerazione.

The Terminal List: Lupo Nero

Questo spin-off e prequel di The Terminal List segue le avventure di Ben Edwards, un Navy SEAL. Prima degli eventi della serie principale, Ben si trova coinvolto in operazioni segrete della CIA, affrontando una lotta interna contro i suoi impulsi più oscuri.

The Runarounds

Destinata a un pubblico giovane, questa serie inizia in un liceo. Un gruppo di ragazzi, dopo il diploma, cerca di raggiungere fama e successo come band musicale. Tuttavia, devono affrontare le difficoltà e le sfide dell’industria musicale, in un ambiente competitivo e spietato. Riusciranno a far ascoltare la loro musica?

Escort Boys

Ambientata nella Camargue, la storia ruota attorno a quattro ragazzi problematici, ai margini della società. Per salvare l’attività di apicoltura di famiglia, decidono di diventare escort, con l’aiuto della sorella minore di uno di loro. Il loro obiettivo è diventare uomini moderni e soddisfare le loro clienti.