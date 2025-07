Prime Video 2025: Novità imperdibili tra film e sport

Il panorama dell’intrattenimento si arricchisce sempre di più, con nuove proposte e collaborazioni che promettono di coinvolgere il pubblico. Durante il recente evento Prime Video Presents 2025, Viktoria Wasilesky, Country Manager per l’Italia, ha delineato la missione della piattaforma: mettere lo spettatore al centro dell’esperienza di intrattenimento attraverso un’app versatile.

Tra le novità annunciate, spiccano gli sport, con l’arrivo della NBA e la continua copertura della UEFA Champions League, che ha visto un significativo aumento degli ascolti. Nicole Morganti, Head of Originals Southern Europe, ha presentato una serie di progetti locali e internazionali.

Iniziamo con Hotel Costiera, un action drama con Jesse Williams nel ruolo di Daniel De Luca, ex marine che torna in Italia. Seguirà Italian Postcards, una serie diretta da Jessica Yu, che racconterà le disavventure di una viziata ereditiera newyorkese inviata in Sicilia dal nonno.

Il film Love Me Love Me – Cuori magnetici, diretto da Roger Kumble, è un adattamento di un popolare romanzo di Wattpad. Racconta la storia di una giovane trasferitasi in Italia in seguito a una tragedia familiare.

Altre trasposizioni cinemaiche includono Non è un paese per single, una commedia romantica ambientata nel Chianti, e Ancora più sexy, che segna il ritorno di Diana Del Bufalo. A dicembre 2025, il pubblico potrà vedere Natale senza babbo, una commedia incentrata su un Babbo Natale in crisi esistenziale.

Sull’onda del divertimento, il 2026 porterà il ritorno di LOL: Chi ride è fuori, nonché novità come il reality Holiday Crush. Alessia Marcuzzi condurrà The Traitors Italia, un gioco di strategia e inganno tra personaggi famosi, aggiungendo ulteriore suspense alla programmazione.