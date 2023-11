Prime parole di Totti sul documentario di Ilary: il commento

Dopo un anno di silenzio, Ilary Blasi ha parlato finalmente della rottura con Francesco Totti. Nessuna intervista tv o sulla carta stampata, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha preferito raccontare la sua verità in grande stile con un documentario rilasciato da Netflix (che è già al primo posto tra i contenuti più visti della piattaforma). E adesso grazie al Corriere della Sera sappiamo anche le prime parole dell’ex capitano della Roma sul documentario Unica. Stando a quello che si legge sul quotidiano Francesco avrebbe visto il trailer e l’avrebbe commentato con degli amici.

Proprio il giorno dopo l’uscita di Unica, Francesco Totti è volato in Cina per lavoro insieme ad altri miti del calcio. Secondo il Corriere però il Pupone avrebbe fatto in tempo a vedere il trailer e avrebbe detto che la sua (quasi) ex moglie può fare e dire quello che vuole. Queste sarebbero state le prime parole di Totti.

“Chi lo conosce da vicino, parla di un Totti rassegnato ma sereno, impermeabile alle stilettate della conduttrice tv – che certo non gli hanno fatto piacere, ma ci si è abituato. Il Capitano ha visto il trailer di Unica prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l’All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio. Totti ha detto un generico: «Faccia e dica quello che vuole», riferito da altri. Non gliene importa niente.

Con Ilary invece i rapporti sono meno di zero. Quando lei ha organizzato la festa di compleanno per Cristian, che il 6 novembre ha compiuto 18 anni, senza invitarlo di proposito, Francesco ci è rimasto malissimo. Credeva che almeno per un giorno, per il bene del figlio, come spesso succede tra genitori separati, i rancori coniugali potessero essere messi da parte. Non è stato così. Lui è stato escluso e questo non lo perdona”.