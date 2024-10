Primavera Sound ha annunciato il line-up per l’edizione 2025, che vedrà come headliner Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Il festival, giunto alla sua 23ª edizione, si svolgerà dal 5 al 7 giugno al Parc del Fòrum di Barcellona, ma includerà anche eventi pre e post-festival per un’intera settimana di musica. Il cartellone conta 147 artisti, tra cui LCD Soundsystem, FKA twigs, HAIM e molti altri, offrendo una notevole varietà di generi e contribuendo all’identità del festival.

Charli XCX parteciperà per la seconda volta consecutiva, Chappell Roan porterà il suo stile unico, e Sabrina Carpenter rappresenterà il pop contemporaneo, segnando un momento significativo per le artiste femminili nel festival. L’equilibrio di genere nella line-up continua ad essere un simbolo importante per Primavera Sound, che punta a riflettere la realtà musicale attuale.

Il festival è anche noto per le sue esibizioni sorprendenti, come il ritorno degli LCD Soundsystem, che presenteranno un nuovo album. Altri artisti notabili includono i fragorosi IDLES, Jamie xx, Beach House, Stereolab e molti altri nomi emergenti punitamente. La line-up è una celebrazione della musica contemporanea, con artisti provenienti da diversi generi come country, flamenco, metal, J-pop e rap.

Inoltre, il festival abbraccerà momenti speciali e commemorativi, come il trentesimo anniversario di “Pure Phase” degli Spiritualized e i ritorni di band iconiche come i Jesus Lizard e i Sabres of Paradise. Con eventi paralleli e un programma dedicato ai professionisti dell’industria musicale, Primavera Sound 2025 promette di essere un’esperienza unica, ampliando il suo raggio d’azione oltre il Parc del Fòrum.

I biglietti saranno disponibili da subito, con opzioni di biglietto generale e VIP, fino a esaurimento scorte. Durante i giorni del festival, si svolgeranno anche concerti e showcase in varie location di Barcellona, mantenendo viva la tradizione di un festival urbano che celebra la città e la sua musica. La line-up e il programma dettagliato delle giornate saranno comunicati prossimamente, creando ulteriore attesa per un’edizione che si preannuncia memorabile.