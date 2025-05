Primavera Sound 2025: Scopri la Line-Up Ufficiale!

Primavera Sound 2025 a Barcellona: un’edizione rivoluzionaria

Dal 5 al 7 giugno 2025, il Primavera Sound si svolgerà a Barcellona con un programma innovativo, segnato da nomi di spicco come Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter, headliners di questa 23ª edizione. Il festival esprime la sua identità audace e inclusiva attraverso una line-up eclettica che include artisti di fama come LCD Soundsystem, FKA twigs, HAIM, Jamie xx, e molti altri, per un totale di 147 performer.

Il festival, che si terrà nel Parc del Fòrum, punterà a trasformare le serate di musica in un’intera settimana di eventi collaterali in vari angoli di Barcellona. Sarà un festival che mira a celebrare la diversità musicale e di genere, coronando un’ideale di normalità con tre donne come headliners.

Importanti ritorni musicali caratterizzeranno l’evento, con esibizioni attese come quelle degli LCD Soundsystem, che presenteranno un nuovo album, e dei Jesus Lizard, che torneranno dopo sedici anni. Inoltre, il festival festeggerà il 30° anniversario di vari album iconici, rendendo omaggio a diversi generi, dal rock al flamenco, fino al techno e al neoclassico.

Il programma di Primavera Pro, dal 4 al 7 giugno, offrirà spazi per networking tra professionisti del settore. Con una grande varietà di eventi e una line-up di artisti in continua espansione, Primavera Sound 2025 promette di essere un’epifania musicale imperdibile per ogni amante della musica.

Fonte: www.newsic.it