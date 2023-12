Prima uscita di Chiara Ferragni dopo la polemica: “Come sto adesso?”

Da quando è scoppiato il caso del Pandoro Gate, Chiara Ferragni non si è fatta vedere in pubblico, ma solo in un video di scuse affidato alle sue pagine social. Un amico dell’influencer avrebbe rivelato alla giornalista e critica di moda Mariella Milani, che Chiara è distrutta e che non è uscita di casa di questi giorni: “La mia fonte mi ha detto che non esce di casa da giorni, ma secondo me fa bene a stare in silenzio adesso“. Stamani però c’è stata la prima uscita di Mrs Ferragnez, che è stata vista al Parco Sempione insieme ai figli Leone e Vittoria e a sua madre Marina. Un giornalista del Corriere della Sera ha chiesto alla Ferragni come stesse e lei ha risposto sorridendo: “Come sto? Va bene dai“. Nessun segno di vita invece sul suo profilo Instagram, che fino all’inizio di dicembre era attivissimo.

Le immagini di Chiara con Leone e Vittoria.

Prima uscita di Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro gate: se ne occupa anche Rai News.

“Ed ecco la prima uscita di casa per Chiara Ferragni, da quando è scoppiata la bufera, anche giudiziaria, per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova di cioccolato di Dolci Preziosi di cui si stanno interessando la magistratura e la Guardia di Finanza. L’influencer, infatti, da giorni non usciva di casa e non si fa viva sui social ma stamani si è fatta vedere in pubblico. Per la questione del pandoro “Pink Christmas”. l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell’imprenditrice cremonese sia all’azienda piemontese. Dal punto di vista penale sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato – che potrebbe essere la frode in commercio e non la truffa – ,come ipotizzano invece le due denunce, su pandoro e uova, del Codacons e di Assourt che hanno portato all’apertura delle inchieste”.