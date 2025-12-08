Prima Scala 2025

11.6 C
La Prima della Scala si è svolta con successo, nonostante l’assenza dei vertici dell’esecutivo. Il governatore lombardo Attilio Fontana ha commentato: “Ce ne faremo una ragione”. Il sovrintendente Fortunato Ortombina, subentrato a Dominique Meyer, ha fatto gli onori di casa. Tra i presenti, ci sono stati il sindaco Beppe Sala, il presidente Fontana, la senatrice a vita Liliana Segre, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e Barbara Berlusconi, che ha commentato: “È una bella emozione, c’è tanto impegno da parte mia, ma soprattutto questa è un’occasione importantissima perché porta la cultura italiana e Milano nel mondo”.

Altri personaggi noti presenti alla serata sono stati Mahmood, Achille Lauro, Pierfrancesco Favino, Fabio Capello, il presidente dell’Inter Beppe Marotta, Giacomo Poretti e Sarah Maestri. La cantante Federica Panicucci era accompagnata dal compagno Marco Bacini. Anche il wedding planner e volto tv Enzo Miccio era presente e ha commentato: “La Prima mi sembra un po’ sottotono rispetto agli altri anni. Facciamo fatica a trovare vip… Forse Shostakovich ha un po’ spaventato, come tre ore e quaranta minuti in russo”.

A sorpresa, è apparso anche l’attore britannico Russell Tovey, che ha commentato: “È uno spettacolo bellissimo ed è davvero un privilegio essere qui”. I look vip della serata sono stati caratterizzati da sobrietà, rigore e classicità, con molti ospiti che hanno scelto abiti di Giorgio Armani. L’opera “Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Ostakovi è stata diretta da Riccardo Chailly e ha registrato un incasso record di 2.679.482 euro.

