PRIMA QUEEN presenta ‘The Prize’: l’album d’esordio del duo indie-pop transatlantico

“The Prize” è il debutto del duo londinese-americano Prima Queen, composto da Louise Macphail e Kristin McFadden. Il progetto nasce da un’amicizia tra due continenti, cresciuta nella scena live inglese. L’album è un racconto sincero e empatico, caratterizzato da un mix di confessioni intime e una struttura pop avvolgente. I singoli “Oats”, “Fool”, “Ugly” e la title-track anticipano il tono raffinato e emotivamente diretto del lavoro, ispirato da artisti come HAIM e Jenny Lewis.

Registrato negli Angelic Studios di Oxfordshire e prodotto da Steph Marziano, l’album presenta arrangiamenti eterei e chitarre scintillanti, con un intreccio vocale distintivo. La scrittura esplora la fragilità e l’intimità, ma celebra anche la forza dell’amicizia. Nonostante sia un lavoro di due voci, risulta corale e coeso.

Negli ultimi due anni, le Prima Queen hanno suonato in festival importanti come Glastonbury e SXSW, aprendo per artisti del calibro di Wet Leg e Olivia Dean. Questa esperienza live ha influenzato le atmosfere dell’album, creando un senso di euforia controllata e malinconia condivisa. L’universo lirico di “The Prize” è visionario e personale, con immagini surreali che riflettono crescita e empowerment.

Con riconoscimenti dalla stampa internazionale e una presenza costante su BBC 6 Music, le Prima Queen si affermano come una band da seguire. “The Prize” è un disco che parla di legami, vulnerabilità e scoperta, mantenendo una coerenza emotiva profonda e risonante.