Dopo aver lanciato il video di Rain On Me e il lyric video di Sour Candy, Lady Gaga è letteralmente scomparsa.



Capisco l’emergenza sanitaria e l’attenzione per il movimento Black Lives Matter, ma è davvero brutto vedere un progetto come quello di Chromatica lasciato se stesso. Per fortuna i numeri sono ancora buoni e questo grazie esclusivamente alla qualità di questo nuovo album, che è stato apprezzato dai fan, ma che avrebbe bisogno di promo per arrivare al general public.

Una mano però è arrivata da The Voice Australia, perché durante la semifinale Masha Mnjoyan ha cantato proprio Rain On Me, regalandoci così la prima performance live in tv di questo pezzone pop.

Nossa primeira live de Rain on me irmãs pic.twitter.com/shK2AuzUjs — #9 (@artpopixx) July 14, 2020

Imaginando a Gaga fazendo uma live dessa música….

Masha Mnjoyan – Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) – The Voice Austr… https://t.co/4Ryx6XA447 via @YouTube — lucas ⚔️ (@lucasrifonseca2) July 14, 2020

Anche senza uno straccio di promozione, la scorsa settimana Chromatica ha venduto 20.000 copie, mentre Rain On Me attualmente è alla 14 di iTunes USA. Numeri più che dignitosi vista la situazione anomala.