Prima mappa di un cervello adulto: uno studio maxi rivela la rete di neuroni e sinapsi

Circa 140.000 neuroni e 50 milioni di connessioni: questo è il risultato della prima mappa completa di un cervello adulto di un moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), un traguardo storico raggiunto dal ‘FlyWire Consortium’, una grande collaborazione scientifica coordinata da Princeton. Questa ‘roadmap’ neurone per neurone e sinapsi per sinapsi è stata pubblicata in un numero speciale di ‘Nature’, dedicato al nuovo connettoma della Drosophila.

Questo lavoro è considerato una pietra miliare nello studio del cervello, superando le precedenti mappe del cervello di organismi più semplici. Mentre il worm C. elegans presenta 302 neuroni e una larva di moscerino ne ha poco più di 3.000, il cervello adulto raggiunge la complessità di 139.255 neuroni. Poiché i moscerini della frutta condividono il 60% del nostro DNA e mostrano correlazioni con malattie genetiche umane, studiare il loro cervello rappresenta un trampolino di lancio per comprendere il cervello di specie più complesse, come gli esseri umani.

Mala Murthy, direttrice del Princeton Neuroscience Institute, ha descritto il risultato come di fondamentale importanza, affermando che non esiste un altro connettoma cerebrale completo per un animale adulto con questa complessità. Il team ha collaborato con oltre 76 laboratori e 287 ricercatori globalmente, con finanziamenti da istituzioni come i National Institutes of Health degli Stati Uniti.

Sven Dorkenwald, autore principale dell’articolo, ha paragonato la mappa a un atlante, sottolineando che, come non si può esplorare un luogo sconosciuto senza una mappa, così non si può comprendere il cervello senza questo strumento. La mappa è stata creata attraverso 21 milioni di immagini del cervello di una femmina di moscerino, elaborate grazie a intelligenza artificiale che ha trasformato i dati in una dettagliata mappa tridimensionale.

Significativa è la disponibilità dei dati, accessibili alla comunità scientifica, che facilita ulteriori ricerche. Grazie ai recenti progressi nell’AI, corso come la mappatura completa del cervello non sarebbe stata possibile. La comprensione dei collegamenti neuronali è fondamentale per lo sviluppo di trattamenti personalizzati per le malattie cerebrali. John Ngai, direttore della Brain Initiative, ha puntualizzato che necessita di una comprensione più profonda per riconoscere il funzionamento di un cervello sano rispetto a uno malato, aprendo così la strada verso il futuro della neuroscienza.