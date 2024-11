Prima lite tra Shaila e Lorenzo: “Vai da lei, fai bene, ciao!”

Al Grande Fratello, è scoppiata la prima lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Durante una discussione in piscina, Lorenzo ha chiesto a Helena Prestes di parlare, suscitando la reazione infuriata di Shaila, che li ha visti dal giardino. L’ex velina si è sfogata con le Non è la Rai, rivelando la sua gelosia: “Mi innervosisco è vero! Poi lei è ancora molto presa da lui. Io sono gelosa, lo ammetto, ma lui poteva dirmelo che avrebbe parlato con lei.”

Nella notte, Shaila ha affrontato Lorenzo in piscina, esprimendo i suoi sentimenti. Ha detto: “Non è un problema se parli con lei, ma mi dai fastidio. Sono un po’ gelosa e vado in gelosia. Se mi avessi detto che sentivi l’esigenza di parlarle, ti avrei detto che andava bene. Io stavo venendo da te per darti un bacino e sentire come stavi. Invece ti vedo con lei e mi sento una cretina.” Ha anche sottolineato come Lorenzo avesse promesso di venire a letto dopo aver fatto delle maschere per il viso, invece di rimanere con Helena.

Dopo la lite, Shaila ha fatto un’uscita teatrale, lasciando Lorenzo da solo. Successivamente si è sfogata con Yulia e Giglio, lamentandosi del comportamento di Lorenzo: “Lui ha rigirato la frittata e mi fa arrabbiare! Mi ha detto che ha meditato e ha sentito il bisogno di parlare con Helena! Mi prende in giro. Poteva dirmi che era necessario parlarle e io avrei accettato senza problemi.”

La situazione ha suscitato scintille tra i due protagonisti e i telespettatori si dilettano nel commentare il dramma. Tra le reazioni online, un utente ha ricordato che la prossima puntata è martedì, suggerendo che Lorenzo e Shaila avrebbero potuto mantenere la pace in vista del confronto settimanale.

L’articolo riporta eventi drammatici e conflitti all’interno della casa, con i telespettatori desiderosi di nuovi volti per ravvivare la situazione, poiché le scaramucce tra Lorenzo e Shaila sembrano già trovare spazio nelle dinamiche del programma.