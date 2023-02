Prima Industrie, delisting da Piazza Affari il 7 marzo

– Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto OPA obbligatoria totalitaria su Prima Industrie, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, l’offerente Femto Technologies ha comunicato che risultano portate in adesione 3.821.093 azioni, rappresentative di circa il 36,4% del capitale sociale.

Sulla base dei risultati definitivi, tenuto conto della partecipazione iniziale detenuta dall’offerente e delle azioni proprie, l’offerente verrà a detenere complessive 10.185.941 azioni, pari a circa il 97,2% del capitale sociale.

Alla luce dei risultati definitivi, Femto Technologies eserciterà il diritto di acquisto e contestualmente adempirà all’obbligo di acquisto, dando corso ad un’unica procedura la procedura congiunta, avente ad oggetto la totalità delle azioni residue.

Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione sull’Euronext STAR Milan delle azioni, nelle sedute di venerdì 3 marzo e lunedì 6 marzo 2023, e la revoca dalla quotazione a partire dalla seduta di martedì 7 marzo 2023.