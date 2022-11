Prima Industrie, da Regno Unito ok acquisto quota controllo da parte di Femto

– Il Segretario di Stato britannico per le imprese, l’energia e la strategia industriale ha autorizzato l’operazione di acquisizione di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Prima Industrie da parte di Femto Technologies.

Lo rende noto un comunicato il Gruppo Prima Industrie aggiungendo che “si sono verificate tutte le Condizioni Sospensive del Closing, che allo stato è previsto per il 6 dicembre 2022”.

Per effetto del Closing, Femto Technologies sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni di Prima Industrie al prezzo di 25,00 euro per ciascuna azione corrispondente al prezzo per Azione previsto nei Contratti di Compravendita.