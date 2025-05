Prima fumata in ritardo, cosa succede al Conclave 2025: le ipotesi

Perché la fumata è così in ritardo nella prima giornata del Conclave 2025? La lunga attesa dell’esito della prima votazione dei cardinali per eleggere il nuovo Papa sta suscitando curiosità tra i fedeli, che osservano il comignolo della Cappella Sistina. In piazza e davanti alle tv, si rincorrono ipotesi e domande in attesa della fumata, prevista inizialmente per le 19-19.30.

I ritardi potrebbero essere dovuti all’inizio tardivo delle procedure, con l'”extra omnes” avviato alle 17.45, dopo il giuramento dei cardinali. È possibile che la meditazione del cardinale Raniero Cantamessa sia durata più a lungo del previsto, causando uno slittamento nell’agenda del conclave. La speranza dei fedeli è che questa attesa possa essere segno di un esito positivo della votazione, che nella prima giornata è comunque opzionale. Se il nuovo Papa venisse eletto, questo comporterebbe una serie di ulteriori passaggi: l’accettazione da parte del nuovo Pontefice e il suo ingresso nella “stanza delle lacrime”, dove indosserà per la prima volta la talare bianca e i paramenti.

Mentre cresce l’attesa, le speculazioni sull’esito della votazione si intensificano, alimentando l’interesse e la partecipazione dei fedeli. Questo momento rappresenta una fase cruciale per la Chiesa, e la lunga attesa per la fumata finale riflette le incertezze e le aspettative di un momento storico per la cristianità.