“Prima di tutto, i fatti. Alle 4.15 del 17 giugno 1983 mio padre viene arrestato per associazione a delinquere di stampo camorristico, prelevato dalla sua stanza dell’Hotel Plaza di Roma e trasferito in via In Selci, in una caserma non lontana dal Colosseo.

Quel mattino io sono una quattordicenne che deve sostenere l’esame di terza media.”

“Testa alta, e avanti” è la storia del più famoso caso di malagiustizia italiana, raccontata da chi l’ha vissuto dall’interno: Gaia Tortora, la figlia di Enzo Tortora. In libreria dal 21 marzo.