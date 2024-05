Prima coppia nota della nuova edizione di Temptation Island: “Ci saranno”

Continuano i casting per la nuova edizione di Temptation Island (che dovrebbe andare in onda a partire dalla fine di giugno), ma pare che ci sia già la prima coppia scelta dagli autori. Si tratterebbe di due personaggi già conosciuti al pubblico fedele di Uomini e Donne.

Il mese scorso Amedeo Venza ha parlato di trattative in corso tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino con la redazione del programma di Maria De Filippi: “Oggi vi do uno scoop. Lavinia e Alessio sarebbero in trattativa per approdare a Temptation Island. Per questo non hanno mai detto niente in questi meri riguardo la loro crisi“.

La tua relazione può superare qualsiasi prova? Partecipa a #TemptationIsland e scopri se la persona che hai accanto è quella giusta per te.

Cliccate QUI: https://t.co/gIaTUK3EiI oppure chiamate lo 063721721! pic.twitter.com/OfmRzxDATY — Temptation Island (@TemptationITA) May 22, 2024

La prima coppia di Temptation Island 2024: “Lì per salvare la storia”.

Ieri sera Venza ha confermato la presenza dell’ex tronista e della sua scelta nel reality di Canale 5: “Come vi avevo annunciato qualche settimana fa, Lavinia e Alessio saranno la prima coppia di Temptation Island. Ora voglio capire cosa ci vanno a fare se non si mostrano da mesi sui social e hanno fatto sapere a tutti che si erano lasciati? Diranno che erano in crisi e che vanno li per salvare la storia. E chiaramente come per magia torneranno insieme! Lavinia e Alessio ci saranno“.

Negli ultimi mesi Lavinia e Alessio avevano smesso di farsi vedere insieme sui social e hanno anche iniziato a circolare rumor si una presunta crisi. Qualcuno addirittura ha parlato di una possibile rottura. Intanto Novella 2000 ha ricordato le parole di un anno fa dell’ex tronista su una possibile partecipazione a Temptation Island: “Se parteciperei mai? Diciamo che se non ci fosse realmente un motivo non credo proprio che riuscirei ad andare. Poi io seguo il programma, mi piace guardarlo, ma onestamente farei fatica a vedere il mio ragazzo dall’altra parte. Non si tratta di fiducia, non mi ci vedo al momento“.

Le ultime parole famose.