Prima coppia di Amici 24: flirt nato ai provini, ora i due sono entrati

Ieri pomeriggio, presso gli studi Elios, si è svolta la registrazione del kick off di Amici 24, che andrà in onda domenica alle 14 su Canale 5. Durante l’evento, non solo è stata formata la nuova classe, ma anche ospiti come Mahmood, Sarah e Angelina si sono esibiti. Una novità di questa edizione è la presentazione della nuova professoressa di danza, Debora Lettieri. Tra i presenti, è emersa una particolare amicizia, che sembra già formarsi: quella tra TrigNo e Teodora, una ballerina spagnola. I due si sarebbero conosciuti la scorsa estate durante i provini del talent show e sono entrambi riusciti a conquistare un banco: TrigNo grazie a Anna Pettinelli e Teodora per scelta di Debora Lettieri.

Non si tratta solo della prima coppia di Amici 24; sono già nate nuove amicizie. Superguida Tv ha riportato il legame tra Luk3 e Diego, e ha fatto notare una dedica romantica di TrigNo a Teodora durante una sua esibizione. Si racconta che, durante il provino, Teodora facesse il tifo per TrigNo quando lui è sceso a cantare; successivamente, lui l’ha anche indicata mentre cantava un testo che diceva: “sei bella…” Questo gesto sembra aver ulteriormente consolidato la loro intesa. Anche Luk3 e Diego hanno mostrato un forte legame, scambiandosi abbracci e gesti affettuosi verso il pubblico, il che suggerisce che i concorrenti stiano formando forti legami sin dalle prime settimane.

Tuttavia, non sono mancate polemiche sui social, specialmente dopo l’annuncio dell’ingresso di Diego Lazzari, il che indica che la classe di Amici 24, pur essendo ben equilibrata, sta già generando conversazioni tra i fan. L’anno appare promettente e ricco di emozioni, con diversi eventi che potrebbero dare il via a una stagione esplosiva. Gli allievi si stanno già preparando con entusiasmo, come dimostrano le prove di danza e canto, mentre l’atmosfera si riscalda con nuove alleanze e potenziali storie d’amore.

La nuova edizione di Amici promette quindi una miscela di talento, emozioni e dinamiche sociali che intrigheranno il pubblico.