prima conferenza stampa del 6 febbraio

Sanremo 2023, la prima conferenza stampa: le parole di Amadeus alla vigilia della prima puntata del Festival.

Ci siamo. L’attesa è terminata. La settimana più mediaticamente importante dell’anno è arrivata: si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2023. Un’edizione chiacchierata, discussa, ricca di polemiche e colpi di scena, come ogni anno. La quarta condotta e diretta da Amadeus, che ha ancora una volta creato una scaletta lunga, lunghissima, ricca di ospiti e di momenti di grande spettacolo. Nel giorno che precede la prima serata, sono stati svelati alcuni dettagli su questa attesissima edizione: ecco le più importanti parole di Amadeus e dei vertici Rai.

Sanremo 2023: la conferenza stampa di Amadeus

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti ovviamente tutti i grandi protagonisti di questa edizione, dai vertici Rai al direttore artistico Amadeus e il suo co-conduttore, Gianni Morandi. Non è mancato anche un intervento telefonico (ormai consueto) di Fiorello.

Amadeus

Se i dirigenti Rai hanno sottolineato come il Festival, faro nella notte anche nel periodo più buio del Covid, sia tornato ormai al massimo splendore, un bel messaggio è stato mandato da Gianni, che ha voluto ricordare soprattutto come Sanremo sia tornato ad essere importante non solo per lo spettacolo, ma per la musica, come confermato dal successo di tantissimi artisti lanciati o rilanciati proprio dal Festival.

Tra i temi più importanti toccati durante la kermesse non è mancato un passaggio su Zelensky, che non apparirà in video ma invierà solo un testo che verrà letto da Amadeus. Per quanto riguarda il venerdì non è stato invece previsto alcun ospite o super ospite, in quanto ci sarà spazio per i duetti. Proprio nella serata del venerdì ci sarà spazio per un omaggio a Lucio Dalla, mentre nella prima serata, quella di domani, ci sarà spazio per un momento dedicato a Lucio Battisti, a venticinque anni dalla sua scomparsa.

L’ordine d’uscita dei cantanti

Nel corso della conferenza stampa c’è stato spazio anche per la presentazione del programma delle prime due serate per quanto riguarda i cantanti. Ecco gli artisti che si esibiranno il 7 febbraio, in ordine d’ingresso:

– Anna Oxa

– Gianmaria

– Mr. Rain

– Marco Mengoni

– Ariete

– Ultimo

– Coma_Cose

– Elodie

– Leo Gassmann

– I Cugini di Campagna

– Gianluca Grignani

– Olly

– Colla Zio

– Mara Sattei

Questi invece i cantanti della seconda serata, 8 febbraio, sempre in ordine d’ingresso:

– Will

– Modà

– Sethu

– Articolo 31

– Lazza

– Giorgia

– Colapesce Dimartino

– Shari

– Madame

– Levante

– Tananai

– Rosa Chemical

– LDA

– Paola e Chiara