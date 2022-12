Prima alla Scala 2022: standing ovation per Mattarella: 5 minuti di applausi

Standing ovation per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro alla Scala. Quando il capo dello Stato si è affacciato dal palco reale, dove assisterà al Boris Godunov, in programma per la Prima, tutto il pubblico in platea e nei palchi si è alzato in piedi per applaudirlo. Sono stati cinque i minuti di applausi tributati a Mattarella: dalla platea più volte si è sentito gridare “Viva il Presidente” e “Grazie Presidente”.

In prima fila nel palco reale Mattarella con accanto la figlia Laura, alla sua destra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mentre alla sua sinistra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Più volte il presidente Mattarella ha fatto cenni di ringraziamento con la mano sul cuore per il tributo di applausi ricevuti. Anche la presidente Meloni, vestita con un abito di velluto blu di Armani, ha fatto cenni di ringraziamento per gli applausi.