Pril Gel All In One Limone e Lime Detersivo Lavastoviglie Liquido Multi-Azione Sporco Difficile, 3 Confezioni (105 lavaggi)

Pril Gel all in one è il detersivo per lavastoviglie tutto in 1 e in gel multi funzione, la soluzione ottima per i tuoi piatti. Offre una pulizia profonda in un solo prodotto. La sua formula attiva si dissolve immediatamente sprigionando il suo potere pulente contro tutti i tipi di sporco. Funziona anche nei cicli brevi e a basse temperature, lasciando i tuoi piatti puliti e brillanti. Pril Gel all in one offre risultati ottimi grazie ai suoi principi attivi (detergente, brillantante, azione del sale, azione salva vetro). Pril Gel All in One: pulizia e lucentezza da oltre cinquant’anni. Da oltre 50 anni, Pril rappresenta il marchio ottimale dei prodotti per lavastoviglie. Per questo, puoi avere la fiducia che i tuoi piatti appariranno splendenti e senza macchie. Confezione risparmio da 3 confezioni da 35 lavaggi, per un totale di 105 lavaggi

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,7 x 15,7 x 11,1 cm; 2,32 KgProduttore ‏ : ‎ HenkelASIN ‏ : ‎ B0BLNTGJ29Riferimento produttore ‏ : ‎ HU-XI-164Paese di origine ‏ : ‎ Ungheria

Il detersivo lavastoviglie gel include una funzione protettiva per le stoviglie in vetro

Efficace anche nei cicli brevi ed è già attivo a basse temperature (40 gradi) aiutandoti a rispettare l’ambiente

Non lascia residui

Confezione risparmio multi pacco da 3 confezioni