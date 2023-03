Pril Excellence Duo Gel Lavastoviglie Sciogli Grasso Limone & Lime, Detersivo con Sgrassatore Attivo, 33 Lavaggi, 1 Pezzo

Pril Excellence Duo Gel, Basta con sporco bruciato e incrostato nella lavastoviglie.

Se non sei convinto di mettere i piatti con residui di sporco bruciato in lavastoviglie, non preoccuparti, il detersivo Pril Excellence Duo Gel Igiene con Azione Pulizia Profonda penetra nei residui di sporco ostinato, come quelli dei cereali, ed aiuta a rimuoverli senza alcuno sforzo. Il detergente gel per la pulizia delle stoviglie rimuove anche lo sporco difficile, come lo sporco bruciato e incrostato. Inoltre, questo detersivo ha 12 azioni che lo rendono ottimo: detergente, brillantante, azione del sale, azione Salva Vetro, azione a 40°, efficace nei cicli brevi, libertà di dosaggio, zero residui, azione Splendi Acciaio, potere disincrostante Effetto Ammollo, protezione delle decorazioni, azione a doppia camera.

La sua bottiglia a doppia camera permette la combinazione di due adatti formule che offrono un’ottima azione sgrassante ed il riconosciuto potere contro lo sporco bruciato. Il prodotto per la pulizia delle stoviglie è ottimo anche nei cicli di lavaggio brevi e si dissolve senza lasciare residui. La bottiglia permette di dosare con facilità il liquido: basta versare la quantità raccomandata di Pril Excellence Duo Gel nella camera di dosaggio della lavastoviglie ed è fatta.

Vantaggi del prodotto:

Detersivo gel lavastoviglie

Confezione da 4

Contro sporco bruciato

Con sgrassatore attivo e bicarbonato

12 Azioni

Bottiglia con doppia camera

Ottimo e rapido

Formula: Gel