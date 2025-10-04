Prigionieri politici in Georgia: libertà a rischio in Europa

Il 4 ottobre si svolgeranno le elezioni amministrative a Tbilisi, un momento cruciale per la Georgia, paese dove da oltre trecento giorni si svolgono manifestazioni pacifiche contro il governo di Sogno Georgiano. Tuttavia, molti cittadini potrebbero non essere presenti alle urne perché incarcerati per l’esercizio dei loro diritti civili e politici.

Negli ultimi tempi, la repressione in Georgia è aumentata, specialmente dopo un consolidamento del potere da parte dell’oligarca Bidzina Ivanishvili. Le carceri sono diventate strumenti di controllo politico, con attivisti, giornalisti e oppositori trattati come delinquenti comuni, allontanati dal dibattito pubblico tramite una legalità fittizia.

Attualmente ci sono oltre sessanta detenuti politici, con più di quaranta arrestati durante le recenti proteste. Nomi noti come Andro Chichinadze, Irakli Okruashvili e l’ex presidente Mikheil Saakashvili sono esempi di come il dissenso venga perseguitato. Nessuno di loro è stato accusato di violenze; il vero crimine è l’opposizione.

Il governo nega l’esistenza di prigionieri politici e li etichetta come comuni criminali. Tuttavia, secondo il diritto internazionale, chi è incarcerato per motivi politici, attraverso processi iniqui o pene sproporzionate, è considerato un prigioniero politico. La situazione in Georgia soddisfa questi criteri.

La questione non riguarda solo la Georgia, ma anche l’Europa, che deve decidere se riconoscere questa realtà o ignorarla. Tutti i detenuti hanno diritto a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la possibilità di ottenere il rilascio e risarcimenti. Tuttavia, ciò non basta: occorre una forte presa di posizione politica, chiara e senza ambiguità, affinché venga riconosciuta la gravità della situazione e si impongano sanzioni nei confronti del regime georgiano.