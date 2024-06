Pride Month: tutte le date di tutti i Pride in Italia

Era la notte fra il 27 ed il 28 giugno del 1969 quando la polizia di New York entrò con i manganelli allo Stonewall Inn, un bar gay di Manahattan. Una retata fatta in un locale LGBT+ per arrestare e picchiare membri della comunità colpevoli solo di essere loro stessi.

La comunità viveva da anni questa discriminazione e proprio quella sera, per la prima volta, i clienti del club si ribellarono con la forza ai poliziotti. Secondo le ricostruzioni storiche a motivare la rivolta scagliando per prima una bottiglia (anche se qualcuno dice una scarpa) contro la polizia fu Sylvia Rivera, donna transessuale diventata icona del movimento LGBT. I giorni a seguire molti membri della comunità gay, lesbica, bisessuale e trans scesero per strada urlando slogan come “Gay is good, gay is proud” e l’anno successivo nacque la prima manifestazione ufficiale chiamata Gay Pride.

Pride Month, le date dei Pride italiani

Nessuna ostentazione (come vogliono far credere alcuni etero), solo una rivendicazione e la voglia di dire: NOI CI SIAMO, VOGLIAMO GLI STESSI DIRITTI DI TUTTI. Il Pride serve a questo e quest’anno è già iniziato fra Sanremo, Alessandria, Parma, Modena e Terni.

Ecco le nuove date:

1 giugno 2024 – Cuneo Pride

1 giugno 2024 – Perugia Umbria Pride

1 giugno 2024 – Enna Pride

1 giugno 2024 – Ferrara Pride

1 giugno 2024 – Padova Pride

1 giugno 2024 – Pavia Pride

1 giugno 2024 – Savona Pride

1 giugno 2024 – Taranto Pride

8 giugno 2024 – Genova Liguria Pride

8 giugno 2024 – Siracusa Pride

9 giugno 2024 – Venezia Laguna Pride

15 giugno 2024 – Bergamo Pride

15 giugno 2024 – Catania Pride

15 giugno 2024 – Forlì Pride

15 giugno 2024 – Roma Pride

15 giugno 2024 – Torino Pride

16 giugno 2024 – Verona Pride

22 giugno 2024 – Ancona Marche Pride

22 giugno 2024 – Cosenza Pride

22 giugno 2024 – Frosinone Lazio Pride

22 giugno 2024 – La Spezia Pride

22 giugno 2024 – Lecco Pride

22 giugno 2024 – Lodi Pride

22 giugno 2024 – Palermo Pride

22 giugno 2024 – Varese Pride

22 giugno 2024 – Vicenza Pride

29 giugno 2024 – Bari Pride

29 giugno 2024 – Cagliari Sardegna Pride

29 giugno 2024 – Milano Pride

29 giugno 2024 – Napoli Pride

29 giugno 2024 – Ragusa Pride

Le date ovviamente sono in continuo aggiornamento, dato che manca ancora quella toscana.