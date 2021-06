Quella di ieri è stata una vera giornata di festa a Milano, dove si è tenuto il Pride. Purtroppo degli imbecilli hanno deciso di rovinare tutto aggredendo un 12enne che si stava dirigendo verso l’Arco della Pace per raggiungere il corteo. Due ventenni italiani hanno fermato il ragazzino insultandolo, al grido di ‘fr**** di m**da’, poi sono passati alle mani. Prima spintoni e calci e poi un bicchiere di spritz rovesciato addosso. Il 12enne è subito stato soccorso da un’ambulanza e adesso sul caso indaga la Digos.

Anche Fabio Pellegatta, Presidente del Cig Arcigay Milano, ha parlato di quanto accaduto nella sua città: “Ennesima aggressione omofoba, questa volta per un minorenne. Esprimiamo la massima solidarietà alla vittima da parte del CIG Arcigay Milano e dell’intera rete di Milano Pride e chiediamo con forza se possibile ancora maggiore che il Senato approvi la legge contro l’omotransfobia, il ddl Zan: è urgente“.

Capite la gravità di quanto successo? Adesso non solo dobbiamo aver paura di uscire di casa con lo smalto o mano nella mano con il partner, ma anche solo di camminare da soli verso il Pride. Alla furia di questi mostri non sfuggono nemmeno i minorenni, perché non scordiamoci che in questo caso parliamo di un ragazzino di 12 ANNI.

E mi spiace dirlo, ma ora più che mai i politici di una certa parte del Parlamento dovrebbero vergognarsi ancora di più. Fingere che l’omofobia non sia un problema in Italia è gravissimo, soprattutto perché le vittime ormai sono anche i bambini che a loro tanto stanno a cuore. In questo caso potremmo usare il loro slogan ‘nessuno pensa ai bambini?‘. Oppure i bambini da tutelare sono solo quelli etero o che non hanno interesse nel partecipare ad una manifestazione sull’amore e i diritti? VERGOGNA.

Le parole di Alessandro Zan dopo l’aggressione al Pride.

“Fatto gravissimo quello che è accaduto oggi al Pride. […] Un ragazzo minorenne è stato aggredito mentre si recava al Milano Pride. Gli hanno urlato “Fr***o di me**a”, poi i pugni e i calci da un branco in pieno centro, mentre celebravamo il Pride in tutta Italia. La solidarietà non serve. Serve una legge”.

Un ragazzino che stava venendo al #MilanoPride è stato aggredito da una banda di vigliacchi omofobi. Abbiate il coraggio di venire qui al Pride, voi che ci odiate! Non ci fermerete. Il Pride è resistenza.#MilanoPride #RipartiamoDaiDiritti — Milano Pride (@MilanoPride) June 26, 2021

Non è col calcio

È con i diritti umani che l’Italia c’ha problemi#ItalyAustria #EURO2020 Omofobia, minorenne aggredito da 2 ventenni al Milano Pride: soccorso da ambulanza https://t.co/F9K94kSD4s via @repubblica — Qui casca l’asino, asino. (@quicascalasino) June 26, 2021