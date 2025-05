Prices Shock: TrigNo a Amici 24 e i Biglietti Assurdi

TrigNo, vincitore della categoria canto di Amici 24, si prepara per i suoi primi concerti, in programma a Milano e Roma a novembre. Tuttavia, sono emersi prezzi elevati per alcune categorie di biglietti, con un "Meet & Greet package" che offre la possibilità di un selfie con l’artista dopo il concerto a ben 129 euro. I biglietti standard sono disponibili a 25 euro su TicketOne, ma il pacchetto speciale ha suscitato polemiche tra i fan, data la giovane carriera del cantante.

Nel frattempo, TrigNo ha rilasciato un’intervista a Cosmopolitan, parlando della sua relazione con Chiara Bacci, anch’essa ex concorrente del talent. Ha descritto Chiara come la sua “parte razionale” e ha condiviso il suo desiderio di convivere, attualmente ostacolato dalle opportunità professionali di lei all’estero. Chiara ha ottenuto una borsa di studio a New York e potrebbe tornare ad Amici come professionista.

Nonostante la distanza, la coppia sembra solida, con entrambi impegnati nelle rispettive carriere artistiche. I fan di TrigNo e Chiara possono dunque rimanere ottimisti riguardo alla loro relazione.

Fonte: www.libero.it