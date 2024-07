prezzo, vincoli e partite di Serie A incluse

Nella giornata di ieri abbiamo parlato su queste pagine del possibile lancio da parte di DAZN del piano Goal Pass. Ebbene, oggi 2 Luglio 2024 la piattaforma ha reso disponibile il nuovo abbonamento che, però, rispetto alle indiscrezioni, è un pò differenti.

Disponibile ad un prezzo di 19,99 Euro al mese, viene data la possibilità di disdire con trenta giorni di preavviso. Scegliendo il piano annuale, invece, il totale passa a 129 Euro, mentre il pagamento dilazionato annuale è da 13,99 Euro al mese.

Goal Pass propone il meglio del calcio internazionale disponibile su DAZN con una scelta di partite de LaLiga spagnola ed il meglio della Liga portoghese, il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League e tre partite di Serie A per ogni turno. Gli utenti però avranno la possibilità di accedere a tutti gli highlights delle varie giornate del nostro campionato.

Le partite di Serie A incluse in questo pacchetto sono le stesse che vengono trasmesse in co-esclusiva da Sky: vale a dire l’anticipo del sabato alle 20:45, la partita della domenica alle 18 ed il posticipo del lunedì alle 20:45. Per tutta la stagione, sono garantiti quattro big match.

La visione è garantita in contemporanea su una sola rete domestica, mentre è possibile associare un massimo di due dispositivi sulla stessa linea.