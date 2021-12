Il basso dell’icona dei Beatles, Paul McCartney, è stato acquistato all’asta a un prezzo molto elevato, diventando il basso più costoso mai venduto.

È stato battuto all’asta il basso di Paul McCartney: lo strumento dell’ex Beatle è stato venduto all’asta per 496.100 mila dollari, diventando così il basso più costoso di tutti i tempi. Il musicista ha utilizzato lo Yamaha BB-1200 in studio e in tournée con i Wings e quando è stato venduto, lo strumento ha battuto il record di prezzo più alto di vendita di un basso. L’anno scorso, infatti, è stato venduto un Fender Mustang del 1969, appartenente all’ex rocker dei Rolling Stones, Bill Wyman per la cifra di 384.000 mila dollari, come riporta femalefirst.co.uk.

L'asta è stata organizzata da The Edge degli U2 e dal produttore Bob Ezrin per il proprio ente di beneficenza Music Rising "a beneficio dei musicisti nel Golfo meridionale", a seguito della "devastazione che la pandemia di COVID-19 ha provocato ai musicisti e alle comunità musicali".

L’asta è stata organizzata da The Edge degli U2 e dal produttore Bob Ezrin per il proprio ente di beneficenza Music Rising “a beneficio dei musicisti nel Golfo meridionale“, a seguito della “devastazione che la pandemia di COVID-19 ha provocato ai musicisti e alle comunità musicali“.

Anche artisti del calibro di U2, Elton John, Pearl Jam, Rush, Tom Morello, Joan Jett, Bruce Springsteen, Lou Reed, Kings Of Leon, Johnny Marr, Green Day, Radiohead e Win Butler degli Arcade Fire hanno donato strumenti all’asta che ha raccolto oltre 2 milioni di dollari.

Gli altri strumenti da record

Il basso di McCartney non è stato l’unico strumento da vendita record battuto all’asta nel corso della serata: è stata, infatti, anche venduta la Lake Placid Blue Fender Telecaster di Eddie Vedder, che il musicista distrusse durante un concerto e venduta per 266.200 mila dollari, diventando, in questo modo, rendendola la chitarra fracassata più costosa mai venduta all’asta.

Parlando dell’evento, The Edge ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questa fantastica asta, compresi gli artisti che hanno generosamente donato i loro strumenti personali e gli offerenti di tutto il mondo che ci hanno aiutato a battere i record mondiali“.

“I proventi guadagnati da Music Rising aiuteranno a riportare in auge la musica dal vivo in una parte del paese la cui cultura musicale è stata enormemente influente nel mondo“, ha continuato. “Siamo in debito con tutti i sostenitori di Music Rising che ci hanno dato una grande opportunità per tornare alle nostre radici e aiutare quei musicisti che ne hanno bisogno“.