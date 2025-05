Prezzo Gasolio in Aumento, Benzina in Diminuzione: Analisi

È in vigore da questa mattina l’allineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale, secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana. Il decreto, firmato dal ministero dell’Ambiente e dal ministero dell’Economia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri sera.

L’accisa sulla benzina scende di 15 euro per mille litri, passando a 713,40 euro per mille litri, rispetto alla vecchia aliquota di 728,40 euro. Al contrario, l’accisa sul gasolio usato come carburante aumenta di 15 euro per mille litri, portandosi a 632,40 euro, da precedenti 617,40 euro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it