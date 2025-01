Prezzo, cuccioli, curiosità, carattere, salute

Il gatto Kinkalow è un felino affascinante, risultato dell’incrocio tra l’American Curl e il Munchkin. Questo gatto di piccole dimensioni pesa tra 1-3 kg e vive in media 12-15 anni. Il Kinkalow, soprannominato “gatto nano”, ha una personalità vivace e socievole, compatibile con bambini e altri animali. È necessario un ambiente stimolante per il suo benessere, con accessori come giocattoli e tiragraffi. Il prezzo di un esemplare è di circa 2000 euro, e le spese mensili di mantenimento si aggirano sui 30 euro.

Origine della razza risale agli anni ’90 grazie all’allevatore Terri Harris. Esteticamente, il Kinkalow ha un corpo atletico, orecchie orientali all’indietro e occhi espressivi, con un pelo semilungo e morbido in qualsiasi colorazione. Nonostante la sua vivacità, tende a soffrire la solitudine e richiede compagnia.

Dal punto di vista della salute, i Kinkalow sono generalmente longevi, ma possono avere problemi spinali ereditari e infezioni alle orecchie. La cura include spazzolature quotidiane e un’alimentazione equilibrata, consigliata da un veterinario. La gestazione dura tra i 63 e i 68 giorni, dando vita a 2-4 cuccioli che raggiungono la dimensione adulta in 9-12 mesi.

Per quanto riguarda i nomi, alcuni suggerimenti per i maschi includono Nino e Felix, mentre per le femmine Iris e Dolly. Il nome “Kinkalow” deriva da uno dei primi esemplari, Munchkinlanes Kinkalow Louie. Oggi, questa razza rimane ancora poco conosciuta, ma continua a suscitare interesse tra gli amanti dei gatti.