Prezzo, cuccioli, carattere, salute, alimentazione, curiosità

Il gatto LaPerm è una razza affascinante, caratterizzata da un pelo riccio e morbido, che conquista facilmente gli esseri umani. Originario degli Stati Uniti, più precisamente dall’Oregon, il LaPerm è noto per la sua dolcezza e il suo temperamento equilibrato. Questa razza ha un’aspettativa di vita media di 15-20 anni e presenta un peso che varia tra i 3 e i 5 kg.

Il costo di un esemplare può andare da 800 a 1500 euro, a seconda di fattori come età, sesso e allevamento. Il LaPerm è un gatto autonomo, adatto alla vita in appartamento e compatibile con bambini e altri animali, pur necessitando di tempi di adattamento.

La razza è stata ufficialmente riconosciuta nel 1996, dopo che nel 1982 una gattina senza pelo, chiamata Curly, sviluppò un folto mantello riccio. Il gene dominante responsabile di questo manto ha fatto in modo che i suoi discendenti presentassero la stessa caratteristica.

Fisicamente, il LaPerm ha una corporatura media con una testa triangolare e orecchie grandi. Il pelo, che può essere corto o semi-lungo, è ricco di tonalità diverse. Anche il carattere è interessante: questo gatto è tenero, affettuoso e giocoso, ma anche equilibrato e indipendente.

Per quanto riguarda la salute, i LaPerm sono generalmente robusti, ma possono soffrire di alcune malattie, come il deficit di piruvato-chinasi. La loro alimentazione deve essere ricca di carne, dato che sono carnivori obbligati, e la loro cura richiede pulizia regolare del manto e delle orecchie. Per riprodursi, la gestazione dura tra 63 e 68 giorni e i cuccioli nascono inizialmente senza pelo.