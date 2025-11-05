Prezzi in salita per frutta e verdura in Italia

Secondo le ultime rilevazioni, si segnala un lieve aumento dei prezzi per l’uva da tavola, che rimane comunque sotto i livelli dell’anno precedente.

La campagna delle arance bionde italiane è iniziata con un leggero anticipo, proveniente principalmente dalla Basilicata e dalla Sicilia. I prezzi sono più elevati rispetto all’arancia sudafricana, che sta esaurendosi. Tuttavia, le temperature superiori alla media non hanno giovato alla qualità del prodotto, che richiederebbe climi più freschi.

Per quanto riguarda i carciofi, non si registrano variazioni significative. Il caldo autunnale ha frenato il consumo, mantenendo i prezzi stabili, mentre la produzione sarda affianca quella pugliese.

Il cavolo nero, invece, presenta un calo nei prezzi, supportato da un aumento dei quantitativi, sebbene il clima mite non stimoli molto il consumo.

La cicoria a puntarelle, un prodotto tipico del Lazio, ha visto un incremento nell’offerta e una discesa dei prezzi, con una domanda in linea con il periodo.

Le clementine, invece, stanno vivendo una domanda fiacca a causa delle alte temperature, che non favoriscono né la qualità né l’interesse del mercato. La raccolta nelle zone vocate della Calabria ha portato a un calo della richiesta per le clementine spagnole.

I fichi d’India siciliani stanno per terminare, con una leggera crescita nei prezzi a causa della diminuzione dei quantitativi.

Infine, i finocchi, con un’elevata disponibilità, hanno visto un abbassamento delle quotazioni. Dalla Puglia e Campania sono arrivati buoni quantitativi, mentre il radicchio abruzzese sta per uscire dal mercato in favore della produzione veneta, che è di migliore qualità.

L’arrivo dei kiwi italiani è imminente, con un grado zuccherino che deve ancora aumentare.