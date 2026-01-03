Prezzi in Italia: forte divario Nord-Sud

L’Italia presenta notevoli disparità economiche tra le varie aree del paese, come evidenziato da un’indagine condotta dal Codacons. Questo studio ha messo a confronto il costo di un paniere di beni e servizi essenziali in 18 grandi città italiane.

Milano risulta essere la città più cara, mentre Catanzaro è il punto di riferimento per il risparmio quotidiano, con un costo della vita più basso. Per lo stesso paniere di beni e servizi, a Milano si spendono 598,95 euro, valore superiore del 62% rispetto alle realtà più economiche. Catanzaro, invece, offre un costo significativamente più basso per la medesima combinazione di acquisti.

Il primato della convenienza calabrese è particolarmente evidente per la spesa alimentare. A Catanzaro, 28 prodotti di largo consumo costano circa 165 euro, rendendo il capoluogo calabrese la città più economica in assoluto. Il divario con il Nord è impressionante, con la stessa spesa che costa oltre un terzo in più a Bolzano.

L’indagine del Codacons evidenzia inoltre distorsioni territoriali che raccontano le diverse abitudini e possibilità di spesa degli italiani. Ad esempio, un panino al bar può costare meno di 3 euro in alcune città del Mezzogiorno, mentre a Milano supera i 5 euro. Anche nel settore della salute, le differenze sono marcate, con un’otturazione dal dentista che costa 176 euro ad Aosta e intorno ai 70 euro a Napoli.

Catanzaro si distingue per prezzi più accessibili sui beni di prima necessità, garantendo una sostenibilità economica preziosa per le fasce più deboli. Il minor costo della vita diventa un fattore decisivo in un paese dove il potere d’acquisto è drasticamente diminuito. I numeri rappresentano il racconto di un’Italia in cui il carrello della spesa rimane uno degli strumenti per contrastare la crisi economica.