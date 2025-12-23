Prezzi import in Germania in crescita

I prezzi alle importazioni in Germania sono aumentati a novembre. L’Ufficio Federale di Statistica della Germania ha comunicato un dato di crescita pari a +0,5% su mese, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un aumento del +0,2%. Questo aumento rappresenta una crescita rispetto al +0,2% registrato a ottobre.
Su base annuale, si registra invece una diminuzione dei prezzi dell’1,9%, in peggioramento rispetto al -1,4% del mese precedente. Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,3% su base annuale e un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente.