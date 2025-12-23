13.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Economia

Prezzi import in Germania in crescita

Da stranotizie
Prezzi import in Germania in crescita

I prezzi alle importazioni in Germania sono aumentati a novembre. L’Ufficio Federale di Statistica della Germania ha comunicato un dato di crescita pari a +0,5% su mese, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un aumento del +0,2%. Questo aumento rappresenta una crescita rispetto al +0,2% registrato a ottobre.

Su base annuale, si registra invece una diminuzione dei prezzi dell’1,9%, in peggioramento rispetto al -1,4% del mese precedente. Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,3% su base annuale e un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente.

Articolo precedente
Pace e giustizia nel mondo di Leone XIV
Articolo successivo
Immigrazione illegale in Serbia dimezzata
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.