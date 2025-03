Prezzi fino a 738 euro: Offerte imperdibili

Lady Gaga si esibirà in un doppio concerto a Milano il 19 e 20 ottobre 2025, presso l’Unipol Forum di Assago, nell’ambito del suo The Mayhem Ball Tour. La prevendita per i biglietti è iniziata il 31 marzo 2025 per gli utenti Mastercard, con una notevole fila d’attesa e prezzi che raggiungono i 738 euro. I biglietti sono disponibili sul sito music.priceless.com fino al 2 aprile e saranno aperti anche a chi non possiede Mastercard a partire dal 3 aprile tramite Live Nation Italia e Ticket One. Ogni fan potrà acquistare fino a 8 biglietti, con prezzi che variano da 67,20 euro per i posti più lontani fino a 738,30 euro, comprendendo i costi di commissione. Non sono inclusi eventuali costi di spedizione e pacchetti VIP, come biglietti premium e accesso alla lounge prima dello spettacolo.

Lady Gaga ha annunciato il tour sui social il 26 marzo, affermando di essere stata ispirata dalla risposta al suo nuovo album. Ha descritto lo spettacolo come un’esperienza teatrale ed elettrizzante che rappresenta la sua visione di “Mayhem”. Il tour segna l’ottava tournée mondiale dell’artista e toccherà diverse città, tra cui Las Vegas, Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma e Barcellona, prima di concludersi a Parigi il 20 novembre. La grande attesa per i concerti di Lady Gaga ha generato entusiasmi e aspettative tra i suoi fan in tutto il mondo.