15.5 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Salute

Prezzi farmaci Usa in discussione

Da stranotizie
Prezzi farmaci Usa in discussione

La Casa Bianca è pronta ad annunciare accordi sui prezzi dei farmaci con i giganti farmaceutici Novartis AG e Roche Holding AG, secondo quanto riferito da Bloomberg News, che cita persone a conoscenza della situazione. L’annuncio potrebbe avvenire già venerdì.

Il rapporto aggiunge che anche altri produttori di farmaci potrebbero essere inclusi nell’annuncio, sebbene i dettagli siano ancora in via di definizione. Le aziende non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

Altre aziende farmaceutiche, come Pfizer e AstraZeneca, hanno stretto accordi con l’amministrazione negli ultimi mesi, accettando di abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione in cambio di un alleggerimento delle tariffe.

Articolo precedente
La Bohème al Teatro Pergolesi di Jesi
Articolo successivo
Psg-Flamengo in Coppa Intercontinentale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.