Prezzi farmaci Usa in discussione

La Casa Bianca è pronta ad annunciare accordi sui prezzi dei farmaci con i giganti farmaceutici Novartis AG e Roche Holding AG, secondo quanto riferito da Bloomberg News, che cita persone a conoscenza della situazione. L’annuncio potrebbe avvenire già venerdì.
Il rapporto aggiunge che anche altri produttori di farmaci potrebbero essere inclusi nell’annuncio, sebbene i dettagli siano ancora in via di definizione. Le aziende non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.
Altre aziende farmaceutiche, come Pfizer e AstraZeneca, hanno stretto accordi con l’amministrazione negli ultimi mesi, accettando di abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione in cambio di un alleggerimento delle tariffe.