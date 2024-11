Prezzi e Funzionamento: Tutto Quello che Devi Sapere

Sul sito italiano di Starlink è ora possibile acquistare l’impianto di connessione Internet satellitare Starlink Mini, una novità interessante considerando i recenti contatti tra l’azienda di Elon Musk e il Governo italiano, il quale potrebbe adottare Starlink per connettere alcuni edifici strategici. Starlink Mini è pensato per utenti che necessitano di una connessione ad alta prestazione in mobilità.

Il kit Starlink Mini è composto da una parabola piatta di 43×33 cm, un cavalletto, un cavo di 15 metri e un alimentatore USB PD da 100 watt. La parabola ha alimentazione in corrente continua ed è pensata per funzionare anche con un powerbank, anche se sono ancora pochi quelli in grado di erogare la potenza necessaria. Essa integra un router WiFi 5, supporta fino a 128 dispositivi simultaneamente e offre una velocità massima teorica di circa 180-200 Mbps in download. Inoltre, la struttura è resistente a forti raffiche di vento e pioggia (certificazione IP67).

Il prezzo del kit è di 399 euro una tantum, a cui si aggiunge l’abbonamento mensile. Per utilizzare Starlink Mini è necessario un abbonamento Roaming, che può essere di due tipi: il Roaming 50 GB a 40 euro al mese e il Roaming Illimitato a 72 euro al mese. Il primo offre 50 GB di traffico, mentre il secondo non ha limiti.

Una domanda comune riguarda la possibilità di utilizzare Starlink Mini mentre si è in movimento. Il sito di Starlink afferma che il kit può facilmente essere trasportato in uno zaino e fornisce connessione internet ad alta velocità in viaggio, ma non specifica esplicitamente l’uso in movimento. Tuttavia, nelle FAQ si chiarisce che i piani Roaming supportano l’uso fino a 160 km/h e che il kit Starlink Piatto ad Alta Prestazione, Steard e Mini sono certificati per tale utilizzo. È importante notare che l’uso in movimento è a rischio dell’utente; installazioni inadeguate possono portare a danni e la garanzia potrebbe essere annullata per eventuali danni causati.

In sintesi, Starlink Mini è adatto anche per l’uso in movimento, ma gli utenti devono assicurarsi di fissare correttamente il kit per evitare incidenti.