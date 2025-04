Prezzi delle Uova di Pasqua di Carlo Cracco e Iginio Massari

Per Pasqua 2025, gli chef stellati Iginio Massari e Carlo Cracco presentano le loro esclusive uova di cioccolato, suscitando grande curiosità sul prezzo e sugli ingredienti. Massari propone varianti artigianali che vanno da 90 a 105 euro, mentre Cracco offre le sue opzioni a un prezzo più accessibile di circa 56 euro. Entrambi promettono prodotti di alta qualità e design curato.

Le uova di Massari includono otto diverse tipologie, dalle classiche fondente, latte e bianche, a varianti bicolor e pralinate, alcune delle quali sono arricchite con nocciole o pistacchi. Tra le proposte più esclusive, spicca l’edizione limitata al fondente e lampone. Il prezzo varia in base al tipo: si parte da 90 euro per i modelli base da 450 grammi, fino a 105 euro per le versioni pralinate da 580 grammi. Ogni uovo include una sorpresa non ludica, giustificata dall’artigianalità della lavorazione e dalla selezione attenta degli ingredienti.

Anche Carlo Cracco ha lanciato la sua versione dell’uovo di Pasqua, offrendo due varianti: cioccolato al latte e fondente. Ogni uovo, elegante e riconoscibile grazie alla placchetta dorata con la lettera “C”, pesa 400 grammi e viene venduto al prezzo di 56 euro esclusivamente sul sito ufficiale. Il packaging, realizzato con stagnola dorata e una scatola personalizzata, rende ogni dolce un regalo di classe. Entrambi gli chef garantiscono un’esperienza gustativa unica, confermando il loro status nel panorama gastronomico.