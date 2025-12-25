Preziosa Parade a Torino

Venerdì 26 dicembre, per il pomeriggio di Santo Stefano, la Piazzetta Reale di Torino si anima con la Preziosa Parade. Alle ore 16:30, questo spettacolo itinerante porterà una ventata di meraviglia nel centro della città, grazie all’unione tra musica dal vivo e l’eleganza di artisti di strada che camminano su altissimi trampoli.

L’evento è parte del calendario natalizio della Città di Torino, nato per portare allegria e divertimento tra le strade a chi abita qui e ai turisti. La sfilata fa parte di un piano di animazione che copre molti giorni del periodo natalizio, puntando sulla bravura di artisti capaci di parlare a un pubblico di ogni età. Le canzoni scelte richiamano i temi più amati del Natale, rendendo la passeggiata in centro un’esperienza di festa.

L’evento si svolge il 26 dicembre, dalle 16:30 alle 18:30, in Piazzetta Reale a Torino. L’accesso è libero e gratuito. La Preziosa Parade è uno dei tasselli del programma natalizio voluto dalla Città di Torino per portare gioia e divertimento ai suoi abitanti e ai turisti.