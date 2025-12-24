Previsioni XRP in ribasso negli USA

Le previsioni per XRP sono influenzate da vari fattori, tra cui la domanda per gli ETF su XRP-spot e la possibile legislazione statunitense favorevole. Tuttavia, l’incertezza nel mercato è alimentata dalle scommesse in calo su un taglio dei tassi della Fed e dagli avvertimenti sull’intervento sullo yen.

A breve termine, le previsioni rimangono moderatamente rialziste, con un obiettivo di prezzo di 2 USD. A medio e lungo termine, le previsioni restano costruttive, con obiettivi rispettivi di 2,5 e 3,0 USD. Tuttavia, vari scenari potrebbero mettere a repentaglio queste previsioni, come ad esempio un rafforzamento dello yen, un raffreddamento delle scommesse su un taglio dei tassi, l’esclusione delle società digital asset treasury dal listino MSCI, l’opposizione del Senato USA al Market Structure Bill o deflussi dagli ETF su XRP-spot.

In caso di verificarsi di questi scenari, XRP potrebbe scendere a 1,75 USD, segnalando un’inversione ribassista della tendenza. Dal punto di vista tecnico, XRP ha chiuso a 1,8724 USD dopo una perdita dell’1,62%, sottoperformando il mercato cripto. Il token è sceso al di sotto delle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni, indicando un bias ribassista. I livelli tecnici chiave da monitorare includono i livelli di supporto a 1,75 e 1,50 USD, la resistenza della EMA a 50 giorni a 2,1137 USD e la resistenza della EMA a 200 giorni a 2,3990 USD. Una rottura sopra il livello psicologico di 2 USD potrebbe spianare la strada verso la EMA a 50 giorni e un superamento sostenuto di tale media segnalerà un’inversione rialzista a breve termine.